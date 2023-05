Ghil KRASSOVICH

Passionné par les technologies et la déontologie de l'open source et ayant eu une connaissance solide dans l'administration en système unix/linux, aussi bien au niveau de mes études que professionnel. Je suis un grand fan de la distribution Archlinux. J'ai depuis rajouté l'administration base de données Oracle et les environnements en cluster de serveurs et bases de données (Cluster DRBD, réplication) dans mon expérience ainsi que la gestion de la virtualisation (VSphere 4.X en mode grappe) et la gestion d'une Baie EMC Clariion CX4-120.









Mes compétences :

Plateforme J2EE

Base de données ORACLE

Système d'exploitation Linux

Oracle

Postgresql

Monitoring

Linux

Apache

Shell