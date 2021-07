Ghislaine CHEDMAIL

Orientée résultats, et ayant soif de nouvelles connaissances ; j'aime provoquer les évolutions dans mon travail et évoluer dans un environnement dynamique. Curieuse et motivée par les nouveaux défis, dans mon esprit il ny a pas de problèmes, que des solutions. Mes atouts : esprit d'analyse, force de proposition, très bonne maîtrise d'Excel, Anglais courant, esprit d'équipe, pragmatique et persévérante. Les ingrédients et valeurs qui me sont chères : #écouter #apprendre chaque jour #cohésion #partage #autonomie #persévérance