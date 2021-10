Ghislaine HENRY

Ingénieur de formation, j'ai consacré la plus grande part de ma vie professionnelle au recrutement. Ce métier que j’ai choisi me passionne depuis presque 30 ans par les rencontres que j’ai faites, les entreprises que j’ai découvertes et les belles aventures humaines auxquelles j’ai participé.

Grâce à la fidélité et la confiance de mes clients, j’ai contribué avec bonheur à la construction d’équipes et de projets.





A mon avis, les clefs du succès dans ce métier se résument en quelques mots :

• Ecoute

• Confiance

• Sincérité

• Réactivité



L’écoute permet de comprendre, analyser, évaluer et conduit à l'échange d'idées tout au long du processus de recrutement pour trouver la solution qui correspond aux équipes, au marché, et aux besoins de l'entreprise.

La confiance est la base de la collaboration avec le client mais aussi avec les candidats.

La sincérité consiste à ne survendre ni l’entreprise qui recrute ni les candidats.

La réactivité c’est être toujours disponible pour échanger avec vous.





Notre métier évolue avec les outils digitaux. Chacun dans l'entreprise devient acteur pour choisir ses collaborateurs, ce qui rend l'accompagnement par un professionnel nécessaire pour éviter les pièges et réussir ce challenge majeur.



Mes compétences :

Audit

Commercial

Internet

Presse

Print

Print & web

PUBLIC

Qualité

Recrutement

Telecom

Web

Ressources humaines

Conseil

Formation

Accompagnement