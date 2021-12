Gilles AUTIN

Après un parcours professionnel qui sest déroulé dans différents secteurs dactivité (Plasturgie, métallurgie, usinage, ameublement et textile) et avoir occupé lensemble des fonctions opérationnelles, dont plus de 25 ans dans des fonctions de directeur général de PMI et de Business Unit multi sites, jai décidé de créer ATS avec pour principaux objectifs de transmettre du savoir-faire et savoir-être, mais aussi d'accompagner et conseiller dans mes domaines d'expertise (Développement commercial et industriel, retournement, management de la performance et de la conduite du changement, cession et acquisition).