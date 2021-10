Gilles COSTESEQUE

MANAGEMENT - FORMATION GESTION DE BACK OFFICE CLIENT

Mise en place service client (Voie sur IP, Ticketing, recrutement,

formation..)

Pilotage des activités par les indicateurs de qualité et de performance.

Veille à l'amélioration continue de la qualité de service : actions

correctives, mise en place de nouveaux outils

Mise en place et suivi du reporting KPI d'activité clients

Management d'équipe (France et sites Offshore),

évaluation, débriefing, animation, planification.



GESTION DE PROJET

Rédaction du cahier des charges fonctionnelles

Optimisation des process avec mise en place des procédures.

Réalisation de la mise en production

Accompagnement des utilisateurs (rédaction de la documentation,

animation des formations)



INFORMATIQUE WEBMASTER SEO

Création de sites, référencement SEO, budget crawl, netlinking, growth

hacking.

Logiciels : Pack Office, ERP SAP, Divalto, Easyphone, Teamviewer,

ZohoDesk, FTP,

Editeur Web, CMS Wordpress,