Gilles D'ANDRÉA

Actuellement, je suis Front End Team Lead de IBM Decision Optimization for Watson Studio. Je dirige le développement de la partie Dashboard et je suis en charge de la pile technique des différentes équipes front-end (React / Redux / Saga).



Je suis également responsable du processus Agile de développement. Et régulièrement, je suis impliqué dans la formation d'équipes évoluant vers une méthodologie de développement agile.



IBM Decision Optimization for Watson Studio : https://medium.com/inside-machine-learning/helping-make-the-optimal-decision-b5b76f62ffcc



Mes compétences :

agile

Agile SCRUM

Algorithms

Architecture

IHM

ILOG

JAVA

Scrum

User experience

User interface

JavaScript