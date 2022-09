Gilles DAVID

Dans des environnements exigeants (Auto, Ferro, Aero, Luxe, Telecom) et souvent à l'international (EMEA APAC), mon parcours professionnel m'as permis d'acquérir une large culture industrielle et d'approcher l'ensemble des fonctions de l'industrie.



J'ai ainsi été amené à :

- gérer des projets conséquents, depuis leur conception jusqu'à leur réalisation,

- piloter des chantiers et des investissements importants,

- développer et structurer des organisations,

- auditer et accompagner des fournisseurs dans de nouveaux challenges

- manager des équipes opérationnelles et fonctionnelles,

- assumer la direction qualité d’une filiale dans un environnement économique tendu.



Adaptable et pragmatique, mon parcours varié me permet d'être créatif et innovant.



Mes compétences :

Gestion de projets

Industrialisation Méthode

Workflow

Achats internationaux

Qualité projet

ERP

Management

Qualité

Développement

Luxe

Audit

Matériaux composites

QS9000

SAP

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

CATIA