Bonjour présent en région centre et dans tout l'Est de la France nous intervenons sur vos unités de convoyage , pour le remplacement et la réparation des bandes transporteuses toute activité confondus en apportant un service 24/24 et 7/7 , nous vous proposons également des solutions clefs en main et notre expertise par le biais de notre bureau d'étude pour la conception et de l'intégration de ligne de manutention.