Gilles DIEUDONNÉ

Informaticien de formation, a développé ses compétences en supportant les offres logicielles d'Unisys auprès de Grands Comptes, pour ensuite évoluer vers la Direction de Projets et le Management d'équipes d'ingénieurs et enfin vers une activité plus commerciale autour d'un portefeuille de produits, de compétences et de grands clients.

Responsable d'agences d’ingénierie Grand Système pendant 8 années, a consacré ses quinze dernières années exclusivement au monde des Opérateurs Telecom (fixe et mobiles) dans les Services à Valeur Ajoutées. A ce titre, a développé et dirigé des équipes de projets à travers l'Europe dans une période à très forte croissance, et est devenu responsable des engagements d'Unisys pour un grand nombre de projets en Europe. Conjointement à cette activité, il est devenu un interlocuteur privilégié d'Unisys vis à vis de certains opérateurs en France, pour la vente et la mise en oeuvre de Solutions SVA.

Depuis peu est devenu Responsables des Services chez Unisys pour la France et membre du Comité de Direction.