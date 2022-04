Noreddine BOUZI

J'ai une expérience de plus de 10 ans en tant qu'Architecte de Solutions dans le domaine des services Multi-media pour Opérateurs dans les Réseaux Fixes, Mobiles et Internet (Messageries, Services à Valeur Ajoutée, IVR, SMS,...)

Avant cela, j'ai obtenu 10 ans d'expérience dans le domaine des Systèmes d'Information critiques utilisant de très grandes Bases de Données.

J'ai occupé des rôles de support à la vente, et dirigé l'implémentation de projets complexes. J'ai enfin crée ét dirigé un Centre de développement de Solution Européen à Paris dans le domaine des Télécom.