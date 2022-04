Manager qualité expérimenté.

Stratégie et pilotage d'indicateurs

Management de service, coaching/formation d'équipe. Auditeur groupe EN9100 et suivi de plusieurs sites du groupe.

Program Manager : Développement de programmes innovants & partenariats clients



MBA : Master Spécialisé - ESSEC Business School :

Strategy & Management of International Business

(10eme executive Master - Financial Time 2012)



Master Science - Université Paris XI - Sud

(40ème au Classement Universitaire de Shanghai (ARWU 2011) )



Email : gilles.louazel@essec.edu



Mes compétences :

Audit

Green belt

Management

Microsoft Project

Qualité

Conseil

Coaching

Direction générale

Communication

Marketing

Formation

Management d'équipe