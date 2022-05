Quentin ALAUX

Diplômé ingénieur généraliste option génie mécanique et matériaux de l'école des mines d'Alès en septembre 2012, j'ai achevé un mastère spécialisé "Management & marketing" à l'école supérieure de commerce de Toulouse en Juillet 2013.

Actuellement ingénieur d'affaire pour SOGECLAIR Aerospace, bureau d'étude spécialisé dans l'aéronautique, je suis en charge du développement commercial de l'activité dans le bassin parisien.

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.



Mes compétences :

Aéronautique

Business

Business developer

Commercial

Ingénieur Commercial

Ingénieur d'affaire

Marketing

Négociation

Sales

Sales & Marketing