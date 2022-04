Gilles MAGGIO

Après dix ans d'expérience bancaire, auprès de deux grands acteurs du marché français (caisse d'épargne et bnpparibas) le constat était fait !



Seule l'autonomie permet le libre arbitre.



Pouvoir proposer les meilleurs produits du marché dans l'intérêt du client.

Prendre le temps de l'écouter, échanger et l'accompagner sur ses projets ne pouvait se faire que par l'indépendance.



C'est pourquoi j'ai créé depuis 8 ans lmgconseil, qui me permet de créer et valoriser ensemble votre patrimoine dans votre intérêt.



www.lmgconseil.com



Mes compétences :

Assurance

Courtage

Défiscalisation

Immobilier

Investissement

Marketing

Prêt immobilier