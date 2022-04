Titulaire d'un Master "ingénierie des systèmes de santé" spécialisé en Qualité et gestion des risques, Riche d'une expérience professionnelle de 8 ans, je suis actuellement responsable qualité et gestionnaire des risques à la clinique de Vaugneray.



Mes compétences :

Gestion de projet

Pack office

Gestion documentaire

Évaluation interne et externe des établisseme

V2010

EPP

V2014