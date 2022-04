Gilles MONNET

Chef de projet avec l'homologation du véhicule dernier km de chez Libner "le BIL"

Expert en show-car depuis 20 ans, j'ai suivi beaucoup de projet pour les salons (Paris, Genève, Francfort etc) pour de belles marques (PSA, OPEL, NISSAN, HEULIEZ, RENAULT etc)

Responsable Atelier de style, nous réalisions nos maquette en clay ce qui apportait une vrai créativité et une qualité visuelle inégalable.

J'aime les challenges et la recherche.



Mes compétences :

Chef de projet

Atelier de prototypage

Réalisation de show cars

Organisateur sportif

Management d'equipe

SolidWorks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Achats

Événementiel