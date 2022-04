Gilles PAWLICKI

Embauché comme opérateur il y a 30 ans mon évolution dans l’entreprise me permet aujourd’hui de faire parti de l’encadrement. Mon évolution réussie comme superviseur de production d’une équipe de 25 personnes, forme a toutes les méthodes utilise dans l industrie automobile (SECURITE, QUALITE, PRODUCTIVITE, 5S, KANBAN) j’ai développé mes compétences en management au plus du terrain pour des clients exigent en terme de qualité couts délai tel que Toyota, Renault, Volvo.

J’ai participé avec Toyota à un chantier de six mois sur management visuel. Aujourd hui mon poste ne m’apporte plus de savoir et je souhaiterai encore évoluer dans ma carrière.

C est ma rigueur et mon sens de l’adaptation que j’ai su intégrer

La maitrise mon tempérament opiniâtre et diplomate m’oriente vers un poste à responsabilité dans le milieu de la production,

De préférence en management, de type superviseur.



Mes compétences :

Production