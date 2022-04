Gilles PERRINE

Avec 25 ans d’expérience, j’ai évolué au sein de cabinet d’agent d’assurance et de Mutuelle d’assurances professionelles. Curieux et exigeant, j’ai recherché la solution pour répondre au mieux aux besoins de chaque assuré avec une approche globale. Le courtage d’assurance est précisément la réponse adaptée pour les particuliers et les entreprises.

Le Groupe SAGESSE Assurance a démontré son expertise et son professionnalisme, c’est donc naturellement que je m’engage avec leurs partenaires.



Mes compétences :

Commercial b to b

Création d'un réseau de prescripteurs

Empathie et sens de l'écoute

Technique d'assurance iard et ap

Coaching d'équipe

Animateur commercial

Coordination

Vente