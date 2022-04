Gilles PERRONE

Les compétences développées tout au long de ma carrière professionnelle dans le milieu aéronautique au sein de l’armée de l’air, couvrent trois grands domaines :



• la direction d’équipes pluridisciplinaires et multinationales (planification et suivi)

• la direction de sites (commandement de base aérienne)

• la direction de projet (suivi des programmes d'armement, meeting aériens)



Ces riches expériences m'ont permis de développer un goût affirmé pour manager, mobiliser et décider dans des environnements complexes et toujours en favorisant l’innovation et l'esprit d'équipe.



Je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences, mes qualités et mon expérience au service d'une entreprise dynamique, dans un poste opérationnel.



Mes compétences :

Aviation

Aéronautique

Direction de projet

Direction générale