Gilles PICOT

SSIAP3 ; SST ; CQP APS (carte professionnelle) : A JOUR :



Tout au long de ma carrière, jai toujours privilégié laspect sécurité pour mes équipes et moi même.



Manager dans lâme, je recherche léquilibre entre ; respects des hommes, service clients et atteinte des objectifs fixés.



Faire grandir les hommes au travers de formations, daccompagnements puis de délégations, est une véritable source de motivations et de satisfactions.



Le travail en équipe, le gout du challenge, le partage des réussites et des échecs, sont les valeurs que je porte dans mon management.



20 ans en tant que cadre en GMS. Bonne maîtrise des outils informatiques (SAP,SIRH,COMETE, Excel, Word, GIMA, Metimag, Internet etc... )



Mes compétences :

animer

Anticiper

Négocier

Organiser

Planifier