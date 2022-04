Gilles PIERRE

Designer packaging, je suis spécialisé dans la création d'étiquettes de vins, bières, spiritueux, mais aussi les cosmétiques, l'alimentation, etc.

Pour vous faire une idée de mes compétences le plus simple est de vous rendre sur mon portfolio en ligne http://www.oenodesign.com ,vous y trouverez certaines de mes créations : étiquettes de vins, bières, alcools, Bag-in-Box, PLV, coffrets, cartons...

Mon travail comprend la recherche de nom de marques, de concept, la création graphique et le choix de prestataires pour l'impression. Je travaille principalement en télétravail mais je suis également mobile géographiquement selon les besoins.

Comme j'ai dit que j'étais également artiste peintre rdv surArray pour voir ce que je fais



Mes compétences :

Webmaster

Logos

Infographiste

Designer

Packaging

Charte graphique

Webdesigner

Ergonome

Graphiste

Directeur artistique

Creation d'etiquettes