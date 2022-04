Gilles PLUNIAN

Consultant en santé au travail sur les problématiques liées à l'activité physique et mentale, l'analyse de l'activité et des situations réelles de travail est au cœur de nos démarches.

La modélisation de l'activité physique que nous développons renouvelle de façon pertinente et innovante les formations de type "Gestes et Postures". Elle fait les liens entre la motricité et les déterminants de la situation de travail et complète efficacement les démarches de prévention. Elle permet d'établir un pont entre les formations dites "gestes et postures" et les formations "PRAP" prévention des risques liés à l'activité physique.

Nous intégrons de façon intelligible les aspects cognitifs et psychiques pour construire des réponses efficaces à tous les échelons de l'organisation.

Nous pouvons construire des modules de formation adaptés quels que soient les types d'entreprises.



conseil en ergonomie (statut d'auto-entrepreneur)

Ergonomie

Conseil

Risques psychosociaux

Psychologie du travail

Santé au travail

Formation de formateur

TMS

Management

Risques psycho sociaux