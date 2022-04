Gilles POINSIGNON

Je pense pouvoir affirmer que je suis expérimenté dans les industries électriques.

Après 7 années dans l'industrie lourdes ou j'ai acquis sens de la rigueur, professionnalisme et compétence en management dans des conditions difficiles, j'ai rejoint, en 2009, la production centralisée d'électricité au sein d'E.ON France Power.



Après 5 années enrichissantes, j'ai rejoint ERDF, gestionnaire du réseau de distribution électrique français, en tant que Chef d'Agence.



Amateur de découvertes et de grands espaces, j'aime la montagne et les voyages.

Je suis également le responsable d'une petite troupe de théâtre amateur formée en 2013.



Mes compétences :

Gestion de projet

Eau

Ingéniérie

Management

Environnement

Energie

Mécanique

Hydraulique