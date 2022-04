Gilles PROUST

Homme de terrain, commerçant et gestionnaire, j'ai animé des équipes de 50 à 70 collaborateurs dans le secteur de la distribution spécialisée.



Ma fonction a été quadruple: - management. J'ai été en charge aussi bien du suivi d'équipes et de leur évolution, du recrutement,de la régulation de conflits que de la formation au quotidien de responsables de magasins.

- commerciale. J'ai suivi les résultats commerciaux globaux de mes magasins (CA, PM, Indice de vente, taux de transformation...)ainsi que les résultats individuels de chacun de mes collaborateurs.

- gestion. J'ai négocié les objectifs de mes magasins, suivi le tableau de bord de gestion de chacun d'entre eux et pris les mesures correctrices en concertation avec chacun de mes collaborateurs.

-merchandising. J'étais chargé, en étroite collaboration avec les étalagistes, du respect du concept et de l'image de l'enseigne. J'ai participé à l'installation commerciale de onze nouvelles boutiques.



Mes compétences :

Directeur de magasin

Distribution

magasin