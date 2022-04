Gilles QUIRIN

OPUS AMENAGEMENT - BET VRD - AMENAGEMENT URBAIN - PAYSAGE



NOTRE ACTIVITE



Implanté à LYON depuis 15 ans, notre bureau d'études intervient dans le domaine de l’ingénierie de l'aménagement urbain sur tous types de projets d'aménagement ou de construction :

- opérations d'urbanisme de requalification ou de rénovation urbaine,

- aménagement d'éco-quartiers,

- opérations immobilières résidentielles ou d'entreprises,

- centres commerciaux ou d'expositions...



Nos ingénieurs et techniciens mettent les enjeux écologiques et environnementaux au cœur de la démarche de projet en formulant des réponses adaptées aux objectifs et exigences d'un aménagement urbain raisonné, porteur de valeurs vertueuses et durables.



C'est autour de ces valeurs et riches d'une solide expérience acquise sur des projets de référence que nous proposons nos services à destination des Maîtres d'Ouvrages publics et privés tels que :

- les collectivités locales et territoriales,

- les Sociétés Publiques Locales,

- les Sociétés d’Economie Mixte,

- les EPIC (OPAC - OPH, SNCF Gares et connexions...),

- la promotion immobilière et autres opérateurs économiques privés,

- les EPCI,

- les Associations, Fondations (COFIL, Foyers de charité...)



NOS DOMAINES D’EXPERTISE



Selon les besoins propres à chaque opération, nous formons ou intégrons des équipes pluridisciplinaires regroupant, programmistes, urbanistes, paysagistes, éclairagistes et architectes ainsi que des spécialistes des questions d'environnement, de sites et sols pollués, de géotechnique, de déplacements, de régulation de trafic, de génie civil etc, auxquels nous apportons nos compétences dans les domaines d'expertise suivants :



- Ingénierie des espaces publics et des infrastructures : voiries urbaines et périurbaines, modes doux…

- Ingénierie des réseaux divers,

- Ingénierie de l’Eau – « Trame bleue »,

- Ingénierie du paysage – « Trame verte ».



NOTRE OFFRE DE SERVICES



- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) :

o au stade pré-opérationnel :

Diagnostic de l’état initial,

Programmation,

Cadrages techniques et financiers des projets,

Programme des équipements publics d’infrastructure des opérations d’aménagement (dossiers de création et de réalisation de ZAC, PUP, lotissements, …),

Expertise technique,

Études de faisabilité,

Montage de dossiers de permis d’aménager ou de permis de démolir,



o au stade opérationnel :

Annexes techniques CCCT,

Coordination et synthèses des réseaux existants et projetés,

Coordination des chantiers connexes aux travaux aménageurs,

Plans de gestion des ouvrages,

Assistance pour la remise d’ouvrages aux collectivités,



- Maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation :



o Études techniques d’avant projet et de projet,

o Réalisation des dossiers de consultation des opérateurs économiques,

o Assistance pour la passation des contrats de travaux,

o Études d’exécution et de visa,

o Direction de l’exécution des travaux,

o Assistance aux opérations de réception,

o Assistance pendant la période de garantie de parfait achèvement.