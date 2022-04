Gilles RAVEAU

Ingénieur Systèmes de transport guidés (professionnel Exploitation/Maintenance depuis 1992).

Responsable pour la préparation à l'Exploitation et à la maintenance pour la société du Grand Paris Express.

Management d'une équipe d'experts seniors en systèmes de transport et en infrastructure



Domaines de compétences :

Expert Exploitation/Maintenance sur systèmes de transport public guidés automatiques

Expertise technique : Tramway, Métro automatique, Bus, IF

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Expert système métro automatique

Rédaction documentaire

Spécialiste GMAO



Mes compétences :

Ingénierie des transports public

Expertise technique

Gestion de projet

Expertise maintenance

Management opérationnel

Assistance technique

Spécialiste centre de maintenance

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Exploitation ferroviaire urbain

Informatique de gestion