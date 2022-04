Gilles REEB

Je suis entré dans l'Armée de l'Air en tant que technicien, puis en gravissant les échelons, chef d'atelier, responsable d' un laboratoire de métrologie électronique et pour terminer agent de maintient de navigabilité.

Cette carrière s'est déroulée dans des lieux divers tel que la Corse, l'Afrique et la Guyane.

Les voilures tournantes ainsi que l'aviation de transport ont occupés la majeure partie de ces 30 années de service.

Suite à ma démission, je suis disponible pour relever de nouveaux défis et suis à l'écoute de nouvelles opportunités plus particulièrement dans le nord de Paris et en région Alsace.