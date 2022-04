Gilles REGNARD

La vente, la gestion de projets et la relation avec les clients font partie de mon ADN.

Je me passionne et me motive d'autant plus quand les besoins de mes clients font appel à du conseil, à la recherche de solutions techniques et à l'innovation.

Mon sens du leadership est un atout supplémentaire pour le travail en équipe, pour révéler et s'appuyer sur les compétences de chacun.



Mes compétences :

Innovation

Leadership

Coordination de projets

Négociation

Vente