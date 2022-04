Gilles RICHARD

- Incubation, organisation et direction de projets numériques.

- Expertise des plateformes numériques innovantes : expression des besoins, spécifications, expérience utilisateurs (UX), méthode agile, identification des processus « métier », analyse des risques, cadrage de la « feuille de route » et des indicateurs clés de la performance.

- Évaluation des projets : missions d’étude, de diagnostic, de mise en œuvre et d’analyse d’indicateurs statistiques (Web Analytics).

- Assistance à la maîtrise d’ouvrage fonctionnelle et technique : pilotage et suivi, organisation et coordination des recettes, supervision de la mise en œuvre technique, notes d’alerte ou de synthèse, analyse des indicateurs clés.



Mes compétences :

AMOA

Internet

E business

E-commerce

Système d'information