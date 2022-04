Gilles RINGOT

ACTUELLEMENT EN POSTE CHEZ OLIVES AND CO EN TANT QUE COMPTE CLE NATIONAL

RESEAUX RHF/ CASH AND CARRY/ INDUSTRIE/ TRADIT./ HD POUR LES 5 SOCIETES DU GROUPE :

CROC FRAIS/ AGROAZUR/ MARIE AMELIE/ LANGLOYS/ MAISON RAYMOND



POSTE PRECEDENT : DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE EXPORT CHEZ AGROAZUR, CIRCUITS GMS, CASH, MDD, HARD DISCOUNT, CHR



16 ANS D' EXPERIENCE D'ENCADREMENT ET D'ANIMATION DES VENTES



20 ANS DE NEGOCIATION SUR 3 CIRCUITS DE DISTRIBUTION DIFFERENTS

GROUPES DANONE, BRITISH AMERICAN TOBACCO, OLIO CARLI ET OLIVES AND CO



ANGLAIS COURANT



Mes compétences :

Export

Négociation commerciale

Management d'équipe

Formation

Gestion de projets