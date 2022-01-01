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Gilles RINGOT

LE MUY

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle au Muy

En résumé

ACTUELLEMENT EN POSTE CHEZ OLIVES AND CO EN TANT QUE COMPTE CLE NATIONAL
RESEAUX RHF/ CASH AND CARRY/ INDUSTRIE/ TRADIT./ HD POUR LES 5 SOCIETES DU GROUPE :
CROC FRAIS/ AGROAZUR/ MARIE AMELIE/ LANGLOYS/ MAISON RAYMOND

POSTE PRECEDENT : DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE EXPORT CHEZ AGROAZUR, CIRCUITS GMS, CASH, MDD, HARD DISCOUNT, CHR

16 ANS D' EXPERIENCE D'ENCADREMENT ET D'ANIMATION DES VENTES

20 ANS DE NEGOCIATION SUR 3 CIRCUITS DE DISTRIBUTION DIFFERENTS
GROUPES DANONE, BRITISH AMERICAN TOBACCO, OLIO CARLI ET OLIVES AND CO

ANGLAIS COURANT

Mes compétences :
Export
Négociation commerciale
Management d'équipe
Formation
Gestion de projets

Entreprises

  • GROUPE OLIVES AND CO - COMPTE CLE NATIONAL

    2014 - maintenant cf détail sur CV

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