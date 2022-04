Gilles RIOULT

Fort d'une longue expérience de la distribution (grande distribution et Hard Discount) à des fonctions riches et diverses, je peux apporter mes compétences en terme de management, gestion de centre de profit, gestion des ressources humaines avec un souci de garantir des coûts contenus à tous les postes dont j'ai la responsabilité. Ma connaissance des relations avec les IRP et conseils prud'homaux sera un plus!



Mes compétences :

Management

Droit du travail

Autonomie

Gestion des flux marchandise intra communautaire

Gestion des coûts

Gestion de la paie

Affaires prud'homales

Office

SAP

Formation

Formation de formateurs

Recrutement

Gestion du personnel

Ouverture de centres de profits

Gestion des conflits

Connaissance compléte du flux de marchandises