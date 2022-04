Gilles RUCHLEJMER

Ingénieur de formation + MBA (CNAM Paris)



Expérience commerciale dans la vente de produits et de systèmes à forte valeur ajoutée technologique:

- Négociation avec les Directions commerciales et achats,

- Encadrement de force de ventes,

- Définition et mise en place des stratégies commerciales

- Animation d' un réseau de distribution. En France et à l’export.



Entreprises internationales essentiellement dans les secteurs Aéronautique et Espace, Électronique, Industrie ...



Gestion de projet militaire et aéronautique:

- Gestion des risques dans l'organisation de manifestation aériennes

- Organisation d'une participation comme exposant au Salon International Aéronautique du Bourget

- Tube lance missile d'un SNLE (Participation à l'élaboration de l'Organigramme Technique)



Trilingue français, anglais et allemand plus une pratique orale de l’espagnol,

Particulièrement à l'aise dans un environnement international, multiculturel et pluridisciplinaire



Mes compétences :

Directeur Commercial

Aéronautique

Informatique

International business development

Négociation

Développement commercial

Marketing stratégique

Direction Commerciale

Gestion de projet

Evénementiel professionnel

Pilotage d'avions