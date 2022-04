Gilles SOUCHOIS

Ingénieur d’étude et de développement informatique depuis 15 ans, j’ai été amené à intervenir sur toutes les phases de l’élaboration de logiciels : expression de besoin, établissement du cahier des charges, étude et analyse, programmation, tests et validation. Mes nombreuses expériences m’ont permis d’acquérir de solides compétences et ont renforcé mon goût pour le développement et la technique.



Mon expérience et mon savoir-faire, ma capacité d’adaptation ainsi que mon ouverture d’esprit, me permettent d’intégrer naturellement une équipe et de participer activement à la réalisation de ses projets.





Mes compétences :

Javascript

Html 5

SQL

Webspeed

PHP

JAVA / J2EE

Progress 9.01E

Visual Basic 6

XML

C++

CSS 3

AJAX

JQuery

Développement

Programmation

Informatique

Java