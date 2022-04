Gilles SRIBAR

Expériences:



CDi graphiste / webdesigner dans une agence de communication,



CDD graphiste / webdesigner au sein de la société eSearchVision,

(agence de communication et publicité sur Internet) 75008 Paris

Graphisme, webdesign, intégration HTML / CSS, recherche iconographique





Stagiaire graphiste / webdesigner au sein de la société eSearchVision,

(agence de communication et publicité sur Internet) 75008 Paris

Graphisme, webdesign, intégration HTML / CSS, recherche iconographique





Stagiaire au sein de la société côté images,

(agence de communication) 88400 Gérardmer

Infographie, finitions, poses, relation clientèle.





Formation:



Licence professionnelle Activités et techniques de communication option Communication graphique et Illustration numérique



DUT Services et réseaux de communication 1ère et 2ème année.





Compétences:



Pratique régulière:



Photoshop, Fireworks, Illustrator, Indesign, Dreamweaver, Microsoft office.

Intégration HTML et CSS, Emailing



Connaissances:



Audiovisuel : montage, angle de prises de vues, mouvements de caméra, cadrage, scénario, story-board.

Logiciels : Flash, maya, umbraco,

Economie, stratégie d'entreprise, droit, sociologie, gestion.



Langues:



Anglais : Lu, écrit, niveau scolaire

Italien : Notions



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Chargé de communication

Communication

CSS

Fireworks

HTML

HTML XHTML

Illustrator – indesign

indesign

infographiste

Intégration

Intégration html

Maquettiste

Webdesigner

Xhtml