Maintenance Industrielle Service est une entreprise de maintenance, montage et travaux neufs pour une clientèle de professionnelle.

Ses secteurs d'activités: agro-alimentaire, chimie, mécanique, pharmaceutique, médicale, travaux-public.

Disponible et réactive, M.I.S. est à l'écoute de vos demandes et met tout en oeuvre pour fournir des solutions adaptées à vos besoins.