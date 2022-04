Gilles TIGNIAN

Intégrateur Système, Base de Données et Applications (IBM AIX 6.1/Oracle 11g)

Installation sur des serveur IBM en Pré Production

Indusrialisation et automatisation, modification et adaptation des scripts shells



Admin Unix (HP. Sun) et Windows (XP, 2003 et 2008)

Support niveau 1&2 pour applicatifs propiétaires, et surtout automation.

Création de comptes utilisateurs (unix et windows)

SGBDs : Oracle, Sybase, Export/import base de données

Sauvegardes : TSM Tivoli, Time Navigator, Omniback, Net Backup

Outils de surpervision : HP-OV, TNG, Netview

Ordonnanceurs : Hermès, Control^M

Moniteur transactionnel : Maestro, Tuxedo

Remedy : gestion des incidents (ticketing)

SAP gestion de comptes utilisateurs

Virtualisation : VMware Workstation, Citrix



Monteur câbleur réseau (RJ45/fibre optique) et téléphonie en Salle des Marchés.

Pose, installation des locaux techniques (baies, détection sécurité), brassage réseau et téléphonie. Mise à jour des plans architecturaux réseaux (CAO sous Autocad).

Support utilisateurs.



Mes compétences :

Windows

UNIX

Systèmes et réseaux

Développement web

Administration système

LDAP

Administration de bases de données

Microsoft Windows Server

Shell

GNU/Linux

SQL

CAO

Tivoli Storage Manager

Electrotechnique

Ordonnancement

Microsoft Office

Support technique

Analyse Transactionnelle

MySQL

PHP

PhpMyAdmin

Oracle

Sun Solaris