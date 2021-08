Consultant senior architecture des SI et qualité des données.



Nombreuses missions en architectures applicatives type SOA et des outils du monde open source.



En charge de séminaires Data warehouse, Data Quality, gouvernance des données et MDM chez Orsys et intra-entreprise.



Mes compétences :

Tibco BusinessWorks

Finance

Web

Management

Web 2.0

Internet

MDM

Data Quality

Urbanisation SI

Data Warehouse