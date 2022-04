Gilles TROCHON

Plus de vingt ans dans les ingrédients, principalement dans les arômes, dans les bases pour boisson, puis à ce jour chez un distributeur.

De formation technique, 7 ans dans un laboratoires d 'application , j'ai eu ĺ' opportunité de travailler avec les plus gros groupes comme les plus petites PME.

Commercial dans le BtoB je suis spécialiste dans la fidélisation et la gestion des projets long terme.



Mes compétences :

Vente

Fidélisation

Arômes