Gilles VIALLE

Agé de 49 ans j'ai 3 enfants de 14;17 et 19 ans



Après plus de 30 ans passé dans les métiers de la restauration dont 21ans au sein du groupe COMPASS, j'ai décidé en début d'année 2014 de prendre une nouvelle orientation professionnelle en rejoignant le groupe ELIOR ou j'occupe le poste de Chef d'Agence Midi Pyrénées dans la branche services.



Depuis janvier 2014:

Chef d'agence Midi Pyrénées Multi segments ELIOR Services.

Responsable de la gestion et du développement commerciale d'une agence spécialiste de la propreté, se situant dans une zone géographique allant de Limoges a Perpignan dans des secteurs d'activités variés comme le tertiaire, l'enseignement, l'hôtellerie, l'industrie, l'agro alimentaire etc...



De Novembre 1992 à décembre 2013

Compass Group France



De1992 à 2001 différents poste de Chef Gérant, Gérants, Assistant Technique.

De 2001 à 2011, j'occupe la fonction de Chef de Secteur:

Jusqu'en septembre 2010 sur la région de Toulouse ou j'avais en charge vingt restaurants principalement dans le secteur entreprise.

De septembre 2010 a décembre 2011 j'ai pris la responsabilité d'un secteur sur la région PACA dont la particularité était d'être composé principalement d'un site majeur tant par le chiffre d'affaire que par l'importance stratégique qu'il représente pour le groupe au plan régional et national.



De janvier 2012 à février 2013, de retour sur la région Midi Pyrénées, j'ai en charge un secteur "Grand Compte" dans le milieu médical, sur les régions Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon, PACA et Rhône Alpes Auvergne. Puis de mars 2013 a la fin de l'année, j'intègre la cellule du Projet Performance ou je suis amener a réaliser des audits sur les restaurants de la DO France Sud.









Mes compétences :

Combatif

Ecoute

Rigueur