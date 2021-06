Gilles VIAU

Agile et apporteur de valeur ajouté, je sais mobiliser les équipes opérationnelles autour de nouveaux objectifs , je suis un développeur et un compétiteur en acteur citoyen & responsable.

Ce que j'offre: mes expériences et compétences au service d'une PME ou Filiale familiale, accompagner le dirigeant dans sa problématique ( solitude, développement, managérial, commercial et marketing, gestion financière)

Ce que j'attends: Être associé au projet de l'entreprise , fédérer & animer une structure dans un projet, Innover & m'investir dans des projets challengeants



Mes compétences :

Stratégie, Création, Innovation

Prévision, Tableau Bord, Analyses

Réseau, Sourcing

Management, Marketing, Commerce