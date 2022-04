Gilles VINCENT

Mes domaines de compétences s'expriment dans les domaines de la vente, de la négociation, du management, des achats ainsi que de la gestion d'un centre de profit.



J'ai assumé des responsabilités à la fois fonctionnelles et opérationnelles sur les circuits aussi variés que la GMS, la CHD et la VPC pour le compte d'industriels de produits frais, de produits d'épicerie et de liquides.



Mon parcours a débuté par une expérience dans un hypermarché comme chef de rayon: satisfaction du client, recherche d'assortiments adaptés aux attentes tout en tenant les objectifs de ratios d'exploitations furent mes priorités.



J'ai ensuite évoluer dans plusieurs entreprises en tant que manager d'équipes commerciales et compté clé national pour le compte de grandes marques de produits alimentaires.



Les fonctions les plus récentes exercées en tant que responsable des achats puis directeur commercial me permettent d'avoir aujourd'hui une vision plus globale de l'entreprise.



A moyen terme, mon projet est de prendre la responsabilité d'une business unit au sein d'une PME intervenant dans agroalimentaire.



Mes compétences :

Achats

Agroalimentaire

Commerciale

Compte clé

Direction centre de profit

Direction commerciale

Direction des Achats

Distribution

Management

Négociation

Développement commercial

Marketing

Vente