Peggy BOULONGNE

Après mon BTS en alternance, je me suis orientée vers un métier de technico commerciale dans le domaine de la dératisation avec une spécialité en industrie.

Après deux années, je me suis investie dans l'agro-alimentaire en tant que chef d'équipe afin d'assurer le changement de site de la société Entr'acte. Après neuf mois, ils m'ont donnée la responsabilité de l'atelier.

Après 4 ans, j'ai souhaité m'investir dans un domaine plus large, j'ai donc accepté un poste dans la logistique agro alimentaire.

Puis je suis retournée dans le monde du sandwich en tant que responsable d'atelier puis responsable ordonnancement.

Aujourd'hui un changement de région me met sur le marché du travail.



Mes compétences :

dynamique