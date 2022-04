Gilles ZYCHOWSKI

Consultant spécialisé en Sécurité des Systèmes d’Information qui dispose d’une vaste expérience dans les infrastructures informatiques et leurs problématiques de sécurité associées, j’ai ajouté à mon parcours des certifications reconnues internationalement (CISSP,ISO 27001 et 27005), ce qui m’a permis de valider l’ensemble de mes compétences dans le domaine de la Sécurité des SI.



Après avoir exercé différentes fonctions dans des entreprises de tailles variées (allant de la PME au Grand Groupe International) et géré différents projets de toutes tailles, je reste à l’écoute d’opportunités dans des fonctions de RSSI ou RSSI adjoint (voire Assistance à Maitrise d'Ouvrage Sécurité) en France ou dans les pays francophones limitrophes (Benelux, Suisse).



English version : see my LinkedIn Profil

Mes compétences :

Sécurité informatique

Sécurité des systèmes d'information

Systèmes de management

Auditeur interne

Forensic

Gestion de risques

Cybercrime

Gestion de projets

Test d'intrusion interne

Sécurité incendie

Sécurité au travail

Reporting et pilotage

Responsable sécurité/sûreté

Audit