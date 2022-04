Gillet SÉBASTIEN

Je me suis forgé une expérience dans le tourisme où ma qualité d'adaptation a été mis à l'épreuve, j'aime relever des défis qui me permettent d'aller de l'avant dans le monde professionnel.



J'aimerais prochainement pouvoir connaître une stabilité professionnelle qui me permette de m'épanouir à long terme. Pourquoi pas dans la gestion d'un office de tourisme, d'une salle de spectacle ou de concert.



J'aimerais également trouver un emploi qui me permettrait de transmettre mon savoir et mon expérience dans le domaine du tourisme en tant que formateur.



Mes compétences :

Commercial

Management d'équipe

Capacité relationnelle

Communication

Ponctualité et disponibilité

Capacité à travailler en équipe

Diplomatie

Respect d'autrui

Créativité et réactivité

Réactivité. Organisation

Rigoureux

Esprit d'équipe