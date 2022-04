Gillian BATAILLE

Plus de vingt années d’expérience en qualité de responsable de Back Office et Middle Office, spécialiste Produits listés et Dérivés listés, OPCVM et Bonds sur marchés français et étrangers au sein de Sociétés de Bourse et Banques Internationales.

Formée au Lean Management, je dispose d'une méthodologie et d'outils me permettant d'optimiser la gestion d'une équipe.

Une formation Lean Six Sigma m'a permis d'acquérir des compétences d'analyses de process en vue de les optimiser.

Très organisée et rigoureuse, mon parcours professionnel me permet de travailler dans des environnements où la résistance au stress est un pré-requis et où savoir gérer les priorités est une compétence indispensable.



Mes compétences :

Anglais

Back Office

Contrôle de gestion

Lean Management

Maîtrise d'ouvrage

Management

Middle Office

Lean Six Sigma

Gestion de projet