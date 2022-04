Gillian THIERRY

A L'ECOUTE D'OPPORTUNITÉS.

Depuis septembre 2015, je suis diplômée du titre d'ingénieur Packaging par l'ESI Reims (ex-ESIEC).

En poste depuis le 10 octobre 2016 chez Maison Burtin (groupe LID Lanson International Diffusion), j'ai eu la chance de rejoindre le service Production en tant que responsable de la gestion des Matières Sèches, au sein du pôle Habillage.

Précédemment, j'ai travaillé en tant qu'acheteur/développeur au sein du service Marketing de la Maison Lanson, infographiste pour l'agence Le Sanglier Packaging mais aussi pour le groupe Pernod Ricard, au sein du service Achats & Développement Verrerie-Bouchage de la société Martell-Mumm-Perrier Jouët (MMPJ).

Ces expériences m'ont permis de mieux appréhender le secteur des Vins & Spiritueux mais aussi les exigences propres aux marques internationales de Luxe.

Je souhaite pouvoir enrichir mon expérience afin de me voir confier de plus hautes responsabilités en tant que chargée de projets développement/achat packaging.

Je suis curieuse, dynamique, impliquée et prête à relever tous les challenges qui se présenteront.



Mes compétences :

CAO/DAO

Matériaux Plastiques

CdCF

Résistance des matériaux

Verre

Bois/Papier/Carton plat et ondulé

Métaux

Interactions contenu/contenant

Packaging

Autocad

Solidworks

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Design

Analyse des coûts

Marketing

Gestion de projet

Gestion de la production

Développement durable

Supply Chain

Restaurants

Merchandising

Commodities