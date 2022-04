Gillier JEAN-PHILIPPE

Notre identité professionnelle



Diplômé de l'enseignement supérieur en sciences de gestion et sciences humaines, nous sommes accompagnateur par ailleurs dans plusieurs dispositifs de formations des sciences de l'ingénierie. A partir de nos expériences d'accompagnement et de formation, nous développons avec notre équipe un travail d'écriture et de modélisation sur nos propres pratiques afin de légitimer nos méthodes d'accompagnement et de formation. Au-delà de nos "outils et pratiques" de formation, l'accompagnement à la «modélisation du faire» de chacun permet d'opérer une réelle reliance pour faire de son travail une "oeuvre". Cette reliance contribue à l'émergence de capacités qui fondent le potentiel des Ressources Humaines de chacune de nos entreprises.







SARL ALTHERFORMATION



altherformation@gmail.com



Thématiques de conférences et sessions spécifiques



Le sens du travail et la formation tout au long de la vie



La validation des acquis : de l'écrit de l'expérience au travail de l'écriture.



Alternance , expérience et complexité



Distinguer travail et compétences pour mieux les relier sans les confondre



Le sens du travail comme fondement du développement durable