Martine ALAIN-GUILLAUD

Dirigeante de la SARL REBON'DIR, j'interviens sur différents champs de compétences et auprès de différents publics.



- Secteur de l’entreprise :

* Formations et accompagnements individuels ou collectifs auprès des entreprises :

. Accompagnement de direction et de cadres : Renforcement de la posture de gouvernance et de la posture managériale et affirmation de leur positionnement

. Formation d’équipes : cadre de fonctionnement et analyse de pratiques

. Transmission de savoirs, tutorat, accompagnement vers l'intégration durable en emploi



* Conception et co-animation de projets inter-entreprises en partenariat avec organismes locaux : Réflexions et études avec les entreprises – Construction d’outils/repères.

Quelques thématiques de travail : la diversité en entreprise - les seniors - l'intégration et la fidélisation des salariés



- Secteur associatif :

. Formation à l’écoute de victimes de violences

. Ateliers d’histoire de vie et de développement personnel à partir de l’outil « écriture » ou "parole"

. Ateliers d’écriture autobiographique



- Secteur de l’insertion :

. Remobilisation de demandeurs d’emploi : communication, connaissance de soi et confiance en soi



- Auprès des particuliers :

. Accompagnements individualisés : transition professionnelle et projets, déstabilisation professionnelle ou personnelle, mal-être au travail, perte de confiance, situations conflictuelles…



Mes compétences :

Développement

Développement personnel

Ecriture

Management

Managériale

Transmission