Gillodts SYLVIE

Mes domaines d'intervention :



l'accompagnement de projets d'orientation, d'insertion, et de transition professionnelle



l'analyse du travail et des compétences correspondantes



l'analyse des pratiques professionnelles



l'analyse et la gestion des interactions sociales (conduite d'entretien, dynamique de groupe, etc)



Mes principales expériences professionnelles :



1)La formation de professionnels de la formation et de l'intervention sociale :



L'analyse des besoins individuels et collectifs de formation, la conception (incluant la production des ressources pédagogiques correspondantes), la coordination, l'animation, et l'évaluation de sessions de formation



Quelques actions de formation significatives, conçues, animées et pilotées :



animation de groupes d' échange et d'analyse des pratiques professionnelles, entre acteurs de la formation ou de l'intervention sociale

la méthodologie d'accompagnement en VAE

la conduite d'entretiens dans les métiers de la formation et du travail social

la veille sur les dispositifs et acteurs de l'insertion

les démarches et outils d'accompagnement des publics relevant de l'insertion (stratégies et techniques de recherche d'emploi, supports logiciels , supports du bilan de compétences mobilisables, notamment)

la méthodologie d'exploration de la demande et des besoins de formation





2) L'orientation / ré-orientation tout au long de la vie :



Analyse des besoins individuels, diagnostic de situation, appui à l'élaboration de projet, accompagnement dans la mise en oeuvre du projet



Activités significatives :

information / conseil en formation et en VAE

accompagnement de candidats à la validation des acquis de l'expérience

appui à l'élaboration des choix professionnels grâce à la démarche éducative (ADVP)

utilisation de la démarche « portefeuille de compétences »

création d'un centre de ressources pédagogiques destiné aux professionnels de l'insertion et de la formation

permanences d'accueil, d'information, d'orientation du public auprès de la Cité des métiers, en CIO, ou lors de salons à caractère événementiel





3) L'insertion



Animation de sessions de formation (Bilan personnel et professionnel, élaboration de projet, TRE, redynamisation, etc)



Professionnalisation d' acteurs intervenant auprès de publics relevant de l'insertion



Activités significatives :

accompagnement individualisé et collectif des publics dans le cadre de leur recherche d'emploi, de plus ou moins longue durée

mise en oeuvre, en Ile de France, du Titre de Conseiller Emploi Formation Insertion (homologué et de niveau III), créé par le Rectorat de l'académie de Strasbourg

participation aux jurys franciliens de reconnaissance des acquis de travailleurs handicapés en ESAT, en vue d'une éventuelle insertion en milieu « ordinaire »

création d'une cellule de reclassement inter-entreprises en vue du retour à l'emploi de salariés récemment licenciés

conception d'un répertoire des principaux acteurs publics et assocatifs de l'insertion





Les principaux publics auprès desquels j'interviens :



Adultes et jeunes dans le cadre de leurs demandes individuelles d'appui à l'orientation / l'insertion / la mobilité tout au long de la vie



Professionnels : conseillers en formation, conseillers en insertion, consultants en bilan de compétences, conseillers et accompagnateurs en validation des acquis, professionnels des ressources humaines, formateurs d'adultes, coordonnateurs pédagogiques, personnels administratifs



Quelques organisations bénéficiaires : Ministère de l'Education nationale, Ministère de La Défense, Direction départementale du Travail et de l'Emploi du Val d'Oise, Pôle Emploi, missions locales d'Ile de France, Cité des métiers, réseau des ESAT d'Ile de France, Véolia, CAPEB, Uniformation, l'Oréal, etc.



Mes compétences :

Accompagnement

Analyse des pratiques

Analyse des pratiques professionnelles

Analyse du travail

Formation

Mobilité

Orientation

Psychologie

Psychologie sociale