Gillois ARNAUD

A la suite de ma formation d'ingénieur qualité, j'ai choisi de me lancer dans la grande aventure de la création d'entreprise. Cette expérience m'a énormément enrichi tant sur le plan professionnel que humain. J'ai réussi à pérenniser mon activité de consultant en organisation et management qualité et à acquérir une reconnaissance qui m'a conduit à constituer un solide réseau sur le territoire national et au delà.



Aujourd'hui, je mets mes compétences au service du centre hospitalier de Narbonne pour déployer un système de management de la qualité conforme aux exigences des référentiels sectoriels et au manuel de certification HAS mais qui soit également un outil efficace, pérenne, adapté aux besoins des équipes et en totale cohérence avec les orientations stratégiques du centre hospitalier.



Mes compétences :

Qualité

Formateur

Consultant

ISO 15189

Iso 17025

ISO 9001

Certification bio

Audit