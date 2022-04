Gillou PIERRE

Issu d'un Master 2 RH, j'ai pu acquérir des connaissances et des outils d'actions sur les domaines clefs du droit du travail, des relations professionnelles et sur la gestion autant stratégique que responsable des RH.



Suite à mes diverses expériences (Chargé de recrutement, Chargé d'études, Assistant RH) j'ai eu l'opportunité de travailler sur la plupart des thématiques RH.



Je souhaite continuer à évoluer dans le domaine de l'Administration du Personnel afin de conserver ce double rôle de support au bon fonctionnement de l'entreprise et à la vie des salariés dans l'entreprise.



Pour me contacter directement : giloupierre@gmail.com



Mes compétences :

Sourcing

Recrutement

Relations Ecoles

Ressources humaines

Intégration